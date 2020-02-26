Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.

Президент России Владимир Путин, комментируя дело журналиста Ивана Голунова, отметил, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс. Президент считает, что в деле Ивана Голунова активная позиция общества сыграла положительную роль.

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