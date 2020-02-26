Политика
НТВПутин отметил роль общества в деле Голунова
Президент России Владимир Путин, комментируя дело журналиста Ивана Голунова, отметил, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс. Президент считает, что в деле Ивана Голунова активная позиция общества сыграла положительную роль.
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Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.
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Происшествия
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство
Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
Общество
Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты
Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Политика
Сурков рассказал, о чем говорил с Путиным перед своей отставкой
Экс-помощник президента РФ Владимир Сурков встретился с Владимиром Путиным перед своей отставкой.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Политика
Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу
Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Авто
Представлен новый Mercedes-AMG GLA 45
Mercedes-AMG расширил свою линейку компактных автомобилей, представив GLA 45 нового поколения в преддверии мирового дебюта на Женевском автосалоне.
Армия и оружие
В Оренбургской области прошли ночные учения мотострелков
Ночные учения мотострелковых и танковых подразделений Центрального военного округа прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
Авто
Toyota запатентовала новый товарный знак «GRMN»
В июне прошлого года главный инженер Toyota Supra Тецуя Тада заявил, что возможен и более горячий вариант Supra с GRMN, которая может появится уже в этом году.
Общество
Российские ветераны получат ко Дню Победы кнопочные мобильные телефоны
Российским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подарят мобильные телефоны, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.
Происшествия
В аварии на Дунайском проспекте Lada врезалась в толпу пешеходов
По предварительной информации сегодня, 25 февраля на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 16:48 столкнулись два автомобиля.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Футбол
«Оренбург» прекратил сотрудничество с тренером-консультантом Сафоновым
«Оренбург» на официальном сайте расторг контракт с тренером-консультантом Эдуардом Сафоновым по соглашению сторон.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Экономика
Потери мировой экономики от коронавируса оценили в $1 трлн
Потери мирового ВВП от коронавируса в 2020 году могут составит $1 трлн.
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Происшествия
Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай
Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
Игры
Суровая природа Северной Америки и России в трейлере SnowRunner
Игра значительно расширяет, совершенствует и дополняет внедорожные приключения, отправляя игроков в суровые непроходимые дебри Северной Америки и России.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Хоккей
Ковальчук прокомментировал дебют за «Вашингтон»
Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
Политика
Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации
Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Общество
Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии
Гражданам, которые не смогли накопить на пенсию, поможет гарантированная пенсионная программа.
Общество
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Культура
Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже
Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Политика
В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии
Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.