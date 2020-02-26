Политика

НТВНТВПутин отметил роль общества в деле Голунова

Президент России Владимир Путин, комментируя дело журналиста Ивана Голунова, отметил, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс. Президент считает, что в деле Ивана Голунова активная позиция общества сыграла положительную роль.
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Владимир Путин
Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка.
— Владимир ПутинИзвестия 02:13

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Путин исключил суету и спешку в расследовании дела Голунова

РБК02:43

Путин подчеркнул роль общества в отношении резонансных дел

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Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова

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Путин оценил общественную активность в деле Голунова

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Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

RT на русском01:59

Путин прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова

Znak.com01:44

Путин отметил активную роль общества в деле журналиста Голунова

Коммерсантъ02:29
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Происшествия

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 02:51
Общество

Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты

Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Известия вчера в 23:08
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Сурков рассказал, о чем говорил с Путиным перед своей отставкой

Экс-помощник президента РФ Владимир Сурков встретился с Владимиром Путиным перед своей отставкой.
Телеканал 360° 02:59
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru вчера в 14:03
Политика

Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу

Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
РБК 02:42
Авто

Представлен новый Mercedes-AMG GLA 45

Mercedes-AMG расширил свою линейку компактных автомобилей, представив GLA 45 нового поколения в преддверии мирового дебюта на Женевском автосалоне.
Тарантас Ньюс вчера в 22:34
Армия и оружие

В Оренбургской области прошли ночные учения мотострелков

Ночные учения мотострелковых и танковых подразделений Центрального военного округа прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
Prooren.ru 01:48
Авто

Toyota запатентовала новый товарный знак «GRMN»

В июне прошлого года главный инженер Toyota Supra Тецуя Тада заявил, что возможен и более горячий вариант Supra с GRMN, которая может появится уже в этом году.
SpeedMe вчера в 22:40
Общество

Российские ветераны получат ко Дню Победы кнопочные мобильные телефоны

Российским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подарят мобильные телефоны, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.
Neva.Today вчера в 23:24
Происшествия

В аварии на Дунайском проспекте Lada врезалась в толпу пешеходов

По предварительной информации сегодня, 25 февраля на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 16:48 столкнулись два автомобиля.
NewInform вчера в 09:58
Общество

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ вчера в 02:26
Футбол

«Оренбург» прекратил сотрудничество с тренером-консультантом Сафоновым

«Оренбург» на официальном сайте расторг контракт с тренером-консультантом Эдуардом Сафоновым по соглашению сторон.
Sport24.ru 01:53
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 24 февраля в 09:10
Происшествия

Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

РБК 01:26
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон 2019 года

Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
ToDay News Ufa 02:29
Экономика

Потери мировой экономики от коронавируса оценили в $1 трлн

Потери мирового ВВП от коронавируса в 2020 году могут составит $1 трлн.
Секрет фирмы вчера в 08:08
Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
РБК 24 февраля в 08:09
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Происшествия

Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай

Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
РИА Новости вчера в 22:26
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

ТАСС 02:40
Игры

Суровая природа Северной Америки и России в трейлере SnowRunner

Игра значительно расширяет, совершенствует и дополняет внедорожные приключения, отправляя игроков в суровые непроходимые дебри Северной Америки и России.
3DNews 02:04
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Хоккей

Ковальчук прокомментировал дебют за «Вашингтон»

Нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за "Кэпиталз".
Pravda.Ru 02:43
Политика

Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Мойка78 02:25
Общество

Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии

Гражданам, которые не смогли накопить на пенсию, поможет гарантированная пенсионная программа.
ФедералПресс вчера в 23:48
Общество

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
РБК 00:01
Культура

Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже

Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Культуромания 02:54
Политика

В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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