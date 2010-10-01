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Общество ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов. 13

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