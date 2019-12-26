Экономика
REGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
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Путин обсудил вопросы аграрной политики на заседании Госсовета
Общественное телевидение Россиивчера в 07:26
Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ по аграрной политике
ВКонлайн-TLTвчера в 11:14
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Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Происшествия
В Шереметьево самолёт выкатился на грунт
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Происшествия
Количество погибших при крушении самолета в Казахстане возросло до 9
Количество погибших при крушении самолета "Фоккер-100" авиакомпании Bek Air утром пятницы, 27 декабря, увеличилось до 9. Также известно о 9 пострадавших, среди которых 6 детей, сообщает МВД Казахстана.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Интернет
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения для групповых чатов
Еще в октябре ходили слухи, что WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Исчезающие сообщения», но ее смысл до сих пор не ясен.
Экономика
Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще
Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.
Происшествия
Грабитель изрезал молодую продавщицу в Ухте ради 3 тысяч рублей
Молодая жительница Ухты получила тяжелые травмы в результате нападения вооруженного ножом грабителя на овощную лавку.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
Политика
Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту
Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
Армия и оружие
Разведку у российских границ вели за неделю 34 летательных аппарата
У границ России за неделю заметили 34 летательных аппарата, которые вели разведку.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Происшествия
14 человек отравились на банкете в Якутии
Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Происшествия
Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
"Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Происшествия
«Вопли, крики, плач»: пассажирка упавшего в Алма-Ате самолета рассказала о ЧП
В пятницу утром, 27 декабря, лайнер авиакомпании Bek Air, следовавший по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете и пробил бетонное ограждение.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Политика
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Биатлон
Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»
Футбол
Эден Азар отказался от перехода в «Баварию» из-за брата
Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти в «Баварию», но отказался от этого варианта, чтобы не мешать карьере брата Торгана, выступающего за дортмунскую «Боруссию».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Знаменитый юморист Евгений Петросян, возможно, совершил ошибку, решив ознакомиться с выпуском ток-шоу на сон грядущий и не отложил просмотр на поздний срок.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Хоккей
Хоккеист сборной Чехии рассказал о ненависти к российским соперникам
Еник рассказал о ненависти к российским соперникам.
Авто
UzAuto Motors начала производство 4 моделей Chevrolet для России
По мнению экспертов портала NJCAR.RU, "все четыре модели через год-полтора могут появиться в России, а Traverse, Equinox и Tahoe будут доступны у узбекских дилеров уже в первом квартале 2020-го".