Экономика
REGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
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Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ по аграрной политике
Волжская коммунавчера в 11:13
Путин обсудил вопросы аграрной политики на заседании Госсовета
Общественное телевидение Россиивчера в 07:26
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
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Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Авто
Рассекречены три новинки Hyundai 2020 для России
Обновленные Hyundai Solaris и Creta появятся в России уже в первом квартале 2020 года.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Авто
Subaru Levorg STI: спортивный универсал показали на видео
Пресс-служба компании Subaru представила первый видеотизер спортивного универсала Levorg Prototype STI.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»
В последнее время все чаще появляются слухи о проблемах Боярского со здоровьем.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Гаджеты
Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад
Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Происшествия
В Шереметьево самолёт выкатился на грунт
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Политика
Путин усомнился в ощущении у россиян перемен к лучшему
Президент усомнился в том, что россияне чувствуют, что нацпроекты поменяют их жизнь к лучшему.
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина
Европа "впустую потратила время", отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Происшествия
Грабитель изрезал молодую продавщицу в Ухте ради 3 тысяч рублей
Молодая жительница Ухты получила тяжелые травмы в результате нападения вооруженного ножом грабителя на овощную лавку.
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Футбол
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Политика
Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.
Армия и оружие
Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3
Исследуя видео взлета бомбардировщика RF-34050 с испытательного аэродрома ЛИИ имени Громова под Москвой, автор публикации обращает внимание на необычный цвет пламени, вырывающегося из сопел, и продолжительность форсажа.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу
При выборе сырокопченой колбасы эксперты Роскачества в первую очередь рекомендуют обращать внимание на цену - в ее состав входит говядина, шпик, свинина, поэтому она не может стоить дешево.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".