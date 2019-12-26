Экономика
REGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
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Алексей Дюмин: Сформулированы основные задачи аграрной политики до 2024 года
Тульские новостивчера в 10:50
Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
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Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Авто
У 1,5 млн авто в России нашли брак подушек безопасности
В России эксплуатируется более 1,5 миллионов автомобилей с бракованными подушками безопасности.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Происшествия
Пассажирка рассказала о крушении самолета в Казахстане
Пассажирка самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, который утром в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение под Алма-Атой, рассказала о том, как это произошло.
Экономика
Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще
Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
В двух больницах Орска увольняются главные врачи
С 1 января 2020 года уходит главный врач орской городской больницы № 4 Владимир Ильич Коган. Он проработал на этом посту 14 лет.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова встречаются
56-летний Питт и 50-летняя Энистон снова вместе, передает US Weekly со ссылкой на источник.
Политика
РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января
Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Политика
Путин усомнился в ощущении у россиян перемен к лучшему
Президент усомнился в том, что россияне чувствуют, что нацпроекты поменяют их жизнь к лучшему.
Здоровье
Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту
Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.
Происшествия
Опубликованы фото с места ужасной смертельной аварии под Пензой
В Сети опубликованы фото, на которых запечатлены последствий страшной смертельной аварии, случившейся в пятницу, 27 декабря, рядом с поселком Монтажный в Пензенском районе.
Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошую колбасу
Специалисты Роскачества дали советы по выбору сырокопченых и варено-копченых и колбас.
Происшествия
В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой
Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начали проверку по факту несчастного случая с 15-летним подростком – у него в руках взорвалась самодельная петарда.
Происшествия
Дед Мороз умер во время утренника в детском саду
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Экономика
Перечень регионов для создания зон территориального развития обновили
Кабмин актуализировал перечень регионов, на территориях которых возможно создание зон территориального развития.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Экономика
Мэрия Воронежа за год сократила муниципальный долг на 2,2 млрд
Власти Воронежа в 2019 г. уменьшили объем муниципального долга на 2,2 млрд руб. – до 4,398 млрд руб. Этот показатель составляет 46% от собственных доходов бюджета города, сообщил глава областного центра Вадим Кстенин в пятницу, 27 декабря.
Здоровье
Собянин рассказал о сроках открытия больницы в Коммунарке
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.