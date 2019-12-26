За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.

Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

Происшествия Пассажирский самолет упал в Казахстане 1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.

Происшествия Пассажирка рассказала о крушении самолета в Казахстане Пассажирка самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, который утром в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение под Алма-Атой, рассказала о том, как это произошло.

Экономика Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Общество Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Здоровье В двух больницах Орска увольняются главные врачи С 1 января 2020 года уходит главный врач орской городской больницы № 4 Владимир Ильич Коган. Он проработал на этом посту 14 лет.

Здоровье Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.

Происшествия Опубликованы фото с места ужасной смертельной аварии под Пензой В Сети опубликованы фото, на которых запечатлены последствий страшной смертельной аварии, случившейся в пятницу, 27 декабря, рядом с поселком Монтажный в Пензенском районе.

Происшествия В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начали проверку по факту несчастного случая с 15-летним подростком – у него в руках взорвалась самодельная петарда.

Энергетика Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Религия В РПЦ изменили правила крещения детей В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.

Экономика Мэрия Воронежа за год сократила муниципальный долг на 2,2 млрд Власти Воронежа в 2019 г. уменьшили объем муниципального долга на 2,2 млрд руб. – до 4,398 млрд руб. Этот показатель составляет 46% от собственных доходов бюджета города, сообщил глава областного центра Вадим Кстенин в пятницу, 27 декабря.