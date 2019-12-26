Общество
REGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Service06:54
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Популярный блогер сняла на камеру собственные роды в воде
Общество
В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек
Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Футбол
Челси — Саутгемптон 0:2
В матче 19-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Саутгемптону» – 0:2. Для «синих» это поражение стало пятым в девяти последних матчах.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Культура
Саша Грей стала стримером на Twitch
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Шоу-бизнес
Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест
Поклонники легендарного певца Майкла Джексона, умершего в 2009 году, попросили его двойника Серхио Кортеса пройти ДНК-тест из-за сильной схожести Серхио с Джексоном.
Общество
Первый двухэтажный поезд отправился из Симферополя в Москву
Первый двухэтажный поезд, который прибыл в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту, отправился в обратный рейс, сообщает ТАСС.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат Android 10
Как сообщает GizChina, пока речь идет о новой операционной системе для смартфонов: - Pocophone F1 - Xiaomi Mi MIX 2S - Xiaomi Mi MIX 3 - Xiaomi Xiaomi Mi 8 - Xiaomi Mi 8 Pro - Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Информацию о том, что эти гаджеты вскоре обновятся до Android 10, подтвердили также участники сообщества XDA Developers.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Игры
В Epic Games Store стали бесплатно раздавать Faster Than Light
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
Неизвестные подожгли могилу Децла
На могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание.
Хоккей
Валерий Брагин: в матче с Чехией был сумбур
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал оценку игре своей команды в стартовой встрече чемпионата мира против чешских хоккеистов.
Политика
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Футбол
«Лестер» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы
«Лестер» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ.