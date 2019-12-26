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Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

Футбол Челси — Саутгемптон 0:2 В матче 19-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Саутгемптону» – 0:2. Для «синих» это поражение стало пятым в девяти последних матчах.

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