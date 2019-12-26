Экономика
REGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
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Владимир Путин провел заседание Государственного совета РФ по вопросам аграрной политики
Глас Народавчера в 22:47
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
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Авто
Презентация российского электромобиля «Монарх» прошла без самой машины
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Футбол
«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства
Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Политика
В Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Технологии
Компания Huawei работает над аналогами сервисов Google
Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google – YouTube, Gmail и другими платформами.
Армия и оружие
МиГ-27 сняли с вооружения в Индии после 35 лет службы
Индийские военно-воздушные силы вывели из эксплуатации последнюю эскадрилью истребителей-бомбардировщиков МиГ-27.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева Хирург ГКБ №24 заявил на суде, что был слишком загружен.
Происшествия
Дед Мороз умер во время утренника в детском саду
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Политика
Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу
Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Происшествия
Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
Шоу-бизнес
За интимную сцену с Кридом осудили Кристину Асмус
Тизер нового клипа на песню Love is опубликовал певец Егор Крид. В ролике он готовится поцеловаться с актрисой Кристиной Асмус.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Футбол
Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.