Экономика

REGNUMREGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.
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