Общество

REGNUMREGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.
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Эксперт: Для закрепления успеха сельского хозяйства нужно развивать социальную сферу на селе

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Аграрная политика-2020: какие вопросы решались на заседании Госсовета

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Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства

Москва 2407:08

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ по аграрной политике

Волжская коммуна11:13

Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

REGNUM05:51
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Общество

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

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Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
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Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ

На первой минуте чешский игрок, выступающий за «Провиденс» в АХЛ, неудачно упал в центре площадки после контакта российскими форвардами Дмитрием Воронковым и Егором Соколовым — и вскоре отправился в раздевалку.
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Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате

Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
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В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Вести.Ru 11:42
Общество

Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок

Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
РИА Новости 11:26
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru вчера в 09:33
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Хоккей

Путин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади

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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

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Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
РИА Новости 11:10
Биатлон

Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
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В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

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«Звездные войны» лидируют в американском прокате

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На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
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Игры

В Epic Games Store раздают FTL: Faster Than Light

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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
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Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
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Поклонники осудили Асмус за откровенную сцену в клипе Крида

Певец Егор Крид опубликовал тизер своего нового клипа Love is, в котором приняла участие актриса Кристина Асмус.
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Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тысяч

Автоумельцы из Подмосковья продают свой вариант пикапа Tesla Cybertruck — копию, созданную на базе отечественной «девятки», за машину просят 666 666 рублей.
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«АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

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Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

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Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии

«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.
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Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири

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Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов

Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля.
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Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу

Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
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«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

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