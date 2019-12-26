Общество

REGNUMREGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.
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Эксперт: Для закрепления успеха сельского хозяйства нужно развивать социальную сферу на селе

Взгляд.ру11:45

Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

REGNUM05:51

Алексей Дюмин: Сформулированы основные задачи аграрной политики до 2024 года

Тульские новости10:50

Аграрная политика-2020: какие вопросы решались на заседании Госсовета

Ридус10:44

Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства

Москва 2407:08

Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России

Rambler News Service06:54

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ по аграрной политике

Волжская коммуна11:13
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Происшествия

В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Российская газета 01:40
Политика

Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды

Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.
РЕН ТВ 10:37
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

REGNUM 10:51
Общество

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Коммерсантъ 12:07
Спорт

РУСАДА получило документ от общего собрания по несогласию с WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило документ по решению общего собрания членов РУСАДА о несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости вчера в 05:31
Хоккей

Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Российская газета 11:59
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

Коммерсантъ 12:43
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии.
ТАСС 11:46
Армия и оружие

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 09:49
Происшествия

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

РИА Новости 09:35
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тысяч

Автоумельцы из Подмосковья продают свой вариант пикапа Tesla Cybertruck — копию, созданную на базе отечественной «девятки», за машину просят 666 666 рублей.
Sibnet Новости вчера в 23:46
Автоспорт

Объявлен состав команды «КамАЗ-мастер» на «Дакар-2020»

Стало известно, в каком составе команда «КамАЗ-мастер» поедет на ралли «Дакар-2020», которое впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии.
НТВ 11:57
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Вести.Ru 11:42
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Единоборства

Федор Емельяненко считает брата Александра «мертвым»

Легенда российских смешанных единоборств назвал Александра "мертвым" для него человеком, а также посоветовал ему извиниться перед теми, кого он "изнасиловал".
Газета.Ru 12:21
Происшествия

В Самаре арестовали подозреваемых в избиении полицейских в кафе

Как сообщает СУ СК по Самарской области, в сентябре этого года шестеро сотрудников полиции вместе с женами и маленькими детьми отдыхали в одном из кафе в Красноглинском районе.
Самарская газета 11:03
Общество

На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
РБК 12:02
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Интерфакс 09:15
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
РИА Новости 11:10
Кино

«Звездные войны» лидируют в американском прокате

Газета.Ru 05:59
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Известия 05:13
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Экономика

АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»

АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступила дочерняя компания "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
ГЛАС.RU 12:47
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости 07:38
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