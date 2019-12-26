За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.

Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

Происшествия В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.

Спорт РУСАДА получило документ от общего собрания по несогласию с WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило документ по решению общего собрания членов РУСАДА о несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Авто Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тысяч Автоумельцы из Подмосковья продают свой вариант пикапа Tesla Cybertruck — копию, созданную на базе отечественной «девятки», за машину просят 666 666 рублей.

Автоспорт Объявлен состав команды «КамАЗ-мастер» на «Дакар-2020» Стало известно, в каком составе команда «КамАЗ-мастер» поедет на ралли «Дакар-2020», которое впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии.

Происшествия Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.

Происшествия В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Единоборства Федор Емельяненко считает брата Александра «мертвым» Легенда российских смешанных единоборств назвал Александра "мертвым" для него человеком, а также посоветовал ему извиниться перед теми, кого он "изнасиловал".

Происшествия В Самаре арестовали подозреваемых в избиении полицейских в кафе Как сообщает СУ СК по Самарской области, в сентябре этого года шестеро сотрудников полиции вместе с женами и маленькими детьми отдыхали в одном из кафе в Красноглинском районе.