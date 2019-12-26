Общество
REGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
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Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Service06:54
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Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Политика
Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды
Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.
Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Спорт
РУСАДА получило документ от общего собрания по несогласию с WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило документ по решению общего собрания членов РУСАДА о несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тысяч
Автоумельцы из Подмосковья продают свой вариант пикапа Tesla Cybertruck — копию, созданную на базе отечественной «девятки», за машину просят 666 666 рублей.
Автоспорт
Объявлен состав команды «КамАЗ-мастер» на «Дакар-2020»
Стало известно, в каком составе команда «КамАЗ-мастер» поедет на ралли «Дакар-2020», которое впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Единоборства
Федор Емельяненко считает брата Александра «мертвым»
Легенда российских смешанных единоборств назвал Александра "мертвым" для него человеком, а также посоветовал ему извиниться перед теми, кого он "изнасиловал".
Происшествия
В Самаре арестовали подозреваемых в избиении полицейских в кафе
Как сообщает СУ СК по Самарской области, в сентябре этого года шестеро сотрудников полиции вместе с женами и маленькими детьми отдыхали в одном из кафе в Красноглинском районе.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Кино
«Звездные войны» лидируют в американском прокате
Происшествия
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Экономика
АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»
АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступила дочерняя компания "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
Общество
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.