Общество
REGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
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Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Service06:18
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Происшествия
В Швейцарии и Австрии снежные лавины сошли на склоны с туристами
Политика
Захарова заявила о зеркальном ответе на санкции США в отношении СП-2
Россия по принципу взаимности ответит на санкции США против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом в четверг, 26 декабря, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Единоборства
Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
Здоровье
Назван самый эффективный способ продлить жизнь
Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Происшествия
Восстановлена картина крушения Су-57
Следователи восстановили предварительную картину крушения истребителя пятого поколения Су-57, произошедшего 24 декабря в Хабаровском крае.
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Политика
Путин поблагодарил Дмитрия Патрушева за виноградных улиток
Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.
Театры
Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова
Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Адвокаты сестер Хачатурян прокомментировать сложившуюся ситуацию не смогли, сославшись на отсутствие достоверных данных.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Армия и оружие
Китай испытал ракету, способную долететь до любой точки США
Китайские военные испытали новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, способную поразить цель в любой точке Соединенных Штатов, пишет The Washington Times.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Армия и оружие
Британия направила в Ла-Манш корабль для слежки за российским судном
Судно Королевского флота было направлено из Портсмута в Ла-Манш для мониторинга за кораблём Балтийского флота ВМФ России.
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Армия и оружие
Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Биатлон
Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Шоу-бизнес
Рита Грачева показала свои шрамы в новой откровенной фотосессии
Жертва «подмосковного Отелло» Маргарита Грачева поделилась с подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» кадрами из своей новой откровенной фотосессии.