За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.

Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Здоровье Назван самый эффективный способ продлить жизнь Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.

Общество Названы ограничивающие рост российской экономики причины Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал ограничивающими рост российской экономики причинами социальное неравенство и бедность.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Фигурное катание Медведевой поменяли коньки перед короткой программой чемпионата России Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом на чемпионате России в Красноярске, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Футбол Челси — Саутгемптон 0:2 В матче 19-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Саутгемптону» – 0:2. Для «синих» это поражение стало пятым в девяти последних матчах.

Единоборства Александр Емельяненко принял вызов Кадырова Скандальный российский боец Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Наука В ТюмГУ пришли к выводу, что экология становится гуманитарной наукой Проанализировав направления в экологической науке, которые уже сформированы, а также те, что появляются в настоящее время, специалисты ТюмГУ пришли к выводу, что экология стала гораздо шире, чем была ранее, меняется и фокус ее направленности.

Политика Китай потребовал США объясниться по делу Сноудена Официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь напомнил, что США до сих пор не дали каких-либо объяснений по делу Сноудена, а также о хищениях секретной информации других стран и различных кибератаках.