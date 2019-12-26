Общество

REGNUMREGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.
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Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

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