Коронавирус
RT на русскомПутин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России
«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.
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В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется.
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Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
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