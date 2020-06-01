Коронавирус
RT на русскомПутин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России
«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.
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В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется.
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