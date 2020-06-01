Коронавирус
RT на русскомПутин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.
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В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется.
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Общество
В Вашингтоне вводится комендантский час
Власти Вашингтона объявили о введении в городе комендантского часа сроком на двое суток, начиная с понедельника 1 июня с 19 часов по местному времени.
News.ru 11:33
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Калининград.Ru 10:03
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
Общество
Около 15 млн российских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей получили родители 15 миллионов детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба министерства труда.
iReactor 13:58
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
Больницу №14 в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей
Кировский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал городскую больницу №14 на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и правил из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Online47.ru 13:15
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 30 мая в 06:07
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Происшествия
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Политика
Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими.
Известия 13:57
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Энергетика
Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель
Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
Российская газета 13:25
Общество
McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:59
Экономика
Банк «Россия» предлагает сезонный вклад «Алые паруса»
Банк "Россия" предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад "Алые паруса".
Банки.ру 06:42
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00