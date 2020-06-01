В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.

Путин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России

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