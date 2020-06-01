Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.
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Владимир Путин
В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется.
— Владимир ПутинRambler News Service 09:23

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Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
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