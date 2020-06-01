Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.
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Владимир Путин
В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется.
— Владимир ПутинRambler News Service 09:23

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Путин: пора возвращаться к работе над поправками в Конституцию

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Путин: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

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В России стартовали продажи телевизора Samsung The Sero, анонсированного в апреле этого года.
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Названа новая группа риска по коронавирусу

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Общество

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Онлайн-кинотеатр ivi впервые привлек крупный кредит

Основатель крупной медийной компании возражает, что акционерам всегда выгоднее развивать бизнес на заемные деньги и бизнес ivi, очевидно, вырос до такого размера, что позволяет обслуживать крупный кредит.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц

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