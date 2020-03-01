Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПутин отметил стабильность в экономике России

Стабильность не отменяет необходимости активных действий. Россия готова к взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.
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Путин: у России достаточно резервов для стабильности в экономике

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Накануне.Ruвчера в 04:14

Путин заверил, что Россия будет исполнять соцобязательства даже при ухудшении ситуации в мире

Life.ruвчера в 02:59
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:08, Ашберн
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В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
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Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
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Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

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Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
РБК 29 февраля в 19:09
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
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Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Армия и оружие

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
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Российская газета вчера в 16:40
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Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
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Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

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Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

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«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 10:31
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Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
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Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
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