Экономика
Общественное телевидение РоссииПутин отметил стабильность в экономике России
Стабильность не отменяет необходимости активных действий. Россия готова к взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.
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Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в экономике
Аргументы и Фактывчера в 04:32
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Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Общество
В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Происшествия
В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»
Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Армия и оружие
Боевики пытаются открыть второй фронт на юге Сирии - у границ Израиля и Иордании
Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.
Политика
Украинцам ужесточили правила поездок в Россию
С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Общество
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Культура
Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова
Футбол
«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Происшествия
Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835
В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число жертв составило 13 человек, а количество инфицированных за все время достигло 480, из которых 295 выздоровели.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.