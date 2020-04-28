Коронавирус
РИА НовостиВладимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза смертельной опасности вируса сохраняется. И это может коснуться каждого.
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С начала карантина количество исследований на коронавирус в регионе увеличилось в пять раз
Администрация Краснодарского края12:16
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает атаку над Дамаском
ФАН 26 апреля в 22:56
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
Авто
Зачем перед поездкой опытные водители бьют по колесам
Как отмечают специалисты, перед каждой поездкой автомобиль необходимо тщательно осматривать на предмет наличия неисправностей, которые могут создать угрозу другим участникам движения.
SpeedMe 03:46
Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости 13:02
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 вчера в 08:32
Общество
Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах
Превышение по содержанию кадмия выявлено в чипсах четырех торговых марок, а в свекольных чипсах «Здороведа» содержание кадмия и мышьяка превышает предельно допустимый уровень в 6 и 17,4 раза соответственно, сообщили в Роскачестве.
Rambler News Service 01:00
Культура
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 16:12
Политика
В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
Космос
Спутники Илона Маска жители Северной Осетии приняли за НЛО
Светящиеся шары, которые жителя Северной Осетии наблюдали в ночном небе, оказались спутниками, запущенными компанией Илона Маска.
Регион online вчера в 05:14
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera вчера в 06:04
Общество
Российские школьники рассказали о злоключениях в США
Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
Известия 19:59
Происшествия
Глава СК отметил увеличение нераскрытых дел более чем в 11 регионах
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по видеоконференц-связи отметил увеличение нераскрытых преступлений более чем в 11 регионах.
ТАСС 12:25
Общество
СМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете
Автор законопроекта пояснил агентству, что на сегодняшний день оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления.
РБК 18:19
Спорт
Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки
Денисова не стала пополнять нескончаемую коллекцию видео, на которых девушки просто садятся в шпагат дома или в зале — такого на просторах Сети предостаточно.
Чемпионат 26 апреля в 13:15