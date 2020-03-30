Коронавирус

Политика СегодняПолитика СегодняПутин отметил успехи России в борьбе с коронавирусом

Глава государства отметил, что благодаря предпринятым мерам удалось снизить темпы прироста зараженных коронавирусом на прошлой неделе. Он подчеркнул, что важная роль в этой борьбе сыграла слаженная работа властей всех уровней.
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Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru09:31

Путин отметил успехи России в борьбе с коронавирусом

Известия09:34

Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе

Комсомольская правда09:56

Путин: России удалось предотвратить большой прирост заболевших COVID-2019

REGNUM09:25

Владимир Путин призвал пожилых россиян оставаться дома

Петербургский дневник09:36

Путин обозначил главную задачу в борьбе с коронавирусом

Профиль09:52

Путин: в России смогли предотвратить больший прирост больных COVID-19

ИА Красная Весна09:35
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Политика

Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
RT на русском 10:07
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Москва. Северо-Запад вчера в 14:15
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM вчера в 20:35
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Экономика

ЦБ предупредил о снижении экономической активности из-за коронавируса

Распространение COVID-2019 и антивирусные меры, которые принимаются как в мире, так и в России, вызовут временное, но значительной снижение экономической активности в стране в ближайшее время, прогнозирует Центробанк.
РБК 10:29
Общество

В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:35
Политика

На Украине назначили нового министра финансов

Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.
RT на русском 10:12
Футбол

В «Аяксе» отреагировали на нарушение карантина Промесом

Матч ТВ 08:57
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации

Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 17:08
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Происшествия

В больнице в Коммунарке скончались двое пациентов с коронавирусом

Двое пожилых пациентов с диагнозом "коронавирус" скончались в понедельник в больнице в Коммунарке. Причину смерти устанавливают врачи.
Московский Комсомолец 10:27
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Общество

Путин поручил провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ в России

Президент России Владимир Путин поручил посчитать в стране количество готовых к работе аппаратов искусственной вентиляции легких и создать запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 10:37
Футбол

Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro

Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
Реальное время 01:48
Общество

Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие

Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
LentaChel.ru вчера в 23:42
Здоровье

Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Новости Тюмени 72.ru 01:23
Политика

The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина

В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.
Forbes 07:09
Авто

5 брутальных внедорожников с пробегом не дороже 500 000 рублей

За вторую генерацию внедорожника с 6,0-литровым мотором придётся выложить 470 тыс. рублей.
Car.ru вчера в 12:44
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице.
РБК 11:07
Общество

В России разработали противовирусный комбинезон

Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.
Москва 24 04:56
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Шоу-бизнес

Игорь Николаев успокоился после теста на коронавирус

Sibnet Новости 02:03
Футбол

Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.
Спорт-Экспресс 06:42
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Общество

В Калининградской области вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Вести Калининград 04:50
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