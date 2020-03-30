Коронавирус
Политика СегодняПутин отметил успехи России в борьбе с коронавирусом
Глава государства отметил, что благодаря предпринятым мерам удалось снизить темпы прироста зараженных коронавирусом на прошлой неделе. Он подчеркнул, что важная роль в этой борьбе сыграла слаженная работа властей всех уровней.
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Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Комсомольская правда09:56
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