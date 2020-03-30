Глава государства отметил, что благодаря предпринятым мерам удалось снизить темпы прироста зараженных коронавирусом на прошлой неделе. Он подчеркнул, что важная роль в этой борьбе сыграла слаженная работа властей всех уровней.

Путин отметил успехи России в борьбе с коронавирусом

Политика Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Экономика ЦБ предупредил о снижении экономической активности из-за коронавируса Распространение COVID-2019 и антивирусные меры, которые принимаются как в мире, так и в России, вызовут временное, но значительной снижение экономической активности в стране в ближайшее время, прогнозирует Центробанк.

Общество В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Политика На Украине назначили нового министра финансов Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.

Общество Путин поручил провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ в России Президент России Владимир Путин поручил посчитать в стране количество готовых к работе аппаратов искусственной вентиляции легких и создать запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.

Политика The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.

Общество В России разработали противовирусный комбинезон Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.

Общество На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.

Политика Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.