Коронавирус

Neva.TodayNeva.TodayПутин рассказал об успехах в борьбе с коронавирусом

Говоря об успехах в борьбе с заболеванием, Путин отметил, что сейчас делается все, чтобы угроза коронавируса не затронула большого количества людей. Ранее Neva.Today писала о том, что компания "Яндекс" начала замерять уровень самоизоляции россиян в условиях распространения коронавируса.
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Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе

Комсомольская правда09:56

Путин рассказал о предотвращении прироста заболевших COVID-19 в РФ

Народные новости09:14

Владимир Путин призвал пожилых россиян оставаться дома

Петербургский дневник09:36

Путин отметил успехи России в борьбе с коронавирусом

Известия09:34

Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru09:31

Путин: России удалось предотвратить большой прирост заболевших COVID-2019

REGNUM09:25

Путин провел совещание по ситуации с COVID-19. Главные тезисы

БИЗНЕС Online09:41
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Вести.Ru 11:09
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Здоровье

Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек

«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
RuNews24.ru 12:18
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Происшествия

Правительство Севастополя эвакуировали из-за пожара

Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
РИА Новости 07:19
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Экономика

ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 11:50
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Происшествия

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране

Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
РЕН ТВ вчера в 08:30
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Авто

Компания KIA поменяла президента и дизайнера интерьеров

Драйв 07:01
Шоу-бизнес

Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»

На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.
StarHit.ru вчера в 16:30
Гаджеты

Ноутбуки Acer Swift 3 и Aspire 5 получат процессоры Ryzen 4000U

Вторая модель получила такие спецификации: Диагональ экрана 15,6 дюйма Разрешение Full HD с IPS-матрицей Процессор AMD Ryzen 5 4500U (6 ядер/6 потоков) 24 ГБ ОЗУ До 1 ТБ PCIe SSD и до 2 ТБ HDD Графика Radeon Vega Стоимость от 630 долларов (свыше 50 тысяч рублей) Acer Aspire 5 появится на рынке в июне.
Игромания.ру 11:17
Шоу-бизнес

Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина

Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина Телеведущая и ее новый муж дадут полезные советы подписчикам.
Экспресс газета 12:01
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Происшествия

В Мендсарах ищут 10-летнего школьника. Он уехал из дома на велосипеде

Как стало известно, поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения.
47 новостей 09:10
Происшествия

План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
78.ru 12:18
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Общество

Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
МедиаПоток вчера в 05:28
Игры

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
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