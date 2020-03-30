Коронавирус
Neva.TodayПутин рассказал об успехах в борьбе с коронавирусом
Говоря об успехах в борьбе с заболеванием, Путин отметил, что сейчас делается все, чтобы угроза коронавируса не затронула большого количества людей. Ранее Neva.Today писала о том, что компания "Яндекс" начала замерять уровень самоизоляции россиян в условиях распространения коронавируса.
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Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Комсомольская правда09:56
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Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
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В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции
Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек
«Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
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Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
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Общество
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Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
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Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Китай объявил о конце эпидемии коронавируса в стране
Власти Китая объявили, что эпидемия коронавируса в стране окончилась.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»
На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.
Гаджеты
Ноутбуки Acer Swift 3 и Aspire 5 получат процессоры Ryzen 4000U
Вторая модель получила такие спецификации: Диагональ экрана 15,6 дюйма Разрешение Full HD с IPS-матрицей Процессор AMD Ryzen 5 4500U (6 ядер/6 потоков) 24 ГБ ОЗУ До 1 ТБ PCIe SSD и до 2 ТБ HDD Графика Radeon Vega Стоимость от 630 долларов (свыше 50 тысяч рублей) Acer Aspire 5 появится на рынке в июне.
Шоу-бизнес
Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина
Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина Телеведущая и ее новый муж дадут полезные советы подписчикам.
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Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
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В Мендсарах ищут 10-летнего школьника. Он уехал из дома на велосипеде
Как стало известно, поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения.
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План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места
В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
Общество
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Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
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Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
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