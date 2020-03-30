Говоря об успехах в борьбе с заболеванием, Путин отметил, что сейчас делается все, чтобы угроза коронавируса не затронула большого количества людей. Ранее Neva.Today писала о том, что компания "Яндекс" начала замерять уровень самоизоляции россиян в условиях распространения коронавируса.

Путин рассказал об успехах в борьбе с коронавирусом

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Здоровье Эпидемиолог: заразиться коронавирусом могут 7,8 млрд человек «Вирусом заразятся около миллиарда человек, число смертей составит порядка 165 миллионов, экономике будет нанесен удар размером 1-3 триллиона долларов», – говорил ранее Ларри Бриллиант, слова которого приводят РИА Новости со ссылкой на издание Wired.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Происшествия Правительство Севастополя эвакуировали из-за пожара Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Шоу-бизнес Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк» На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.

Гаджеты Ноутбуки Acer Swift 3 и Aspire 5 получат процессоры Ryzen 4000U Вторая модель получила такие спецификации: Диагональ экрана 15,6 дюйма Разрешение Full HD с IPS-матрицей Процессор AMD Ryzen 5 4500U (6 ядер/6 потоков) 24 ГБ ОЗУ До 1 ТБ PCIe SSD и до 2 ТБ HDD Графика Radeon Vega Стоимость от 630 долларов (свыше 50 тысяч рублей) Acer Aspire 5 появится на рынке в июне.

Общество Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.