Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииАрктический проект «Роснефти» обеспечит прирост ВВП России на 2% в год

Проект «Восток Ойл» на Таймыре обеспечит России ежегодный прирост ВВП на два процента. Об этом Владимиру Путину заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече в Кремле, передает ОТР. По словам Сечина, общий объём инвестиций в «Восток Ойл» превысит десять триллионов рублей.
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Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи
 с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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