с чего всё началось

Проект «Восток Ойл» на Таймыре обеспечит России ежегодный прирост ВВП на два процента. Об этом Владимиру Путину заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече в Кремле, передает ОТР. По словам Сечина, общий объём инвестиций в «Восток Ойл» превысит десять триллионов рублей.

Арктический проект «Роснефти» обеспечит прирост ВВП России на 2% в год

Общество ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.

Авто В России отзывают Renault Logan и Sandero В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.

Политика Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО Американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что страны-члены альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России или Китая, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Старший внук Елизаветы II разводится с женой Супруги считают, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей". Филлипс и Отем разделят опеку над своими дочерями.

Кино Хоакин Феникс получил «Оскар» за роль Джокера Хоакин Феникс получил "Оскар" за роль Джокера В благодарственной речи на "Оскаре" Хоакин Феникс отметил, что признателен тем людям в индустрии, которые давали ему возможность играть в кино, несмотря на то, что актер отличается не всегда сносным характером.

Армия и оружие Пентагон отказался от одной из программ создания гиперзвукового оружия Военно-воздушные силы (ВВС) США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия (Hypersonic Conventional Strike Weapon — HCSW), которая являлась одним из двух проектов по созданию гиперзвуковой ракеты для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество Таиланд отказал круизному лайнеру Westerdam в швартовке Круизному лайнеру Westerdam отказано в заходе в тайский порт Лаем Чабанг в связи с опасностью коронавируса, заявил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.