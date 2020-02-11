Экономика
Общественное телевидение РоссииАрктический проект «Роснефти» обеспечит прирост ВВП России на 2% в год
Проект «Восток Ойл» на Таймыре обеспечит России ежегодный прирост ВВП на два процента. Об этом Владимиру Путину заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече в Кремле, передает ОТР. По словам Сечина, общий объём инвестиций в «Восток Ойл» превысит десять триллионов рублей.
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Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Общество
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.
Энергетика
«Газпром» планирует увеличить добычу газа на 21% до 2030 года
"Газпром" ожидает роста добычи газа на 21% к 2030 году по сравнению с 2019 годом, когда компания добыла 500 млрд куб. м газа.
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Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
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Учёные выяснили, как остановить старение и диабет
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В России отзывают Renault Logan и Sandero
В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
Политика
Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО
Американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что страны-члены альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России или Китая, передает РИА "Новости".
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Супруги считают, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей". Филлипс и Отем разделят опеку над своими дочерями.
Общество
Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Происшествия
В Петербурге из-под карантина по коронавирусу сбежала пациентка
В Санкт-Петербурге вернувшаяся из Китая женщина сбежала из больницы, где должна была находиться в двухнедельном карантине по коронавирусу.
Кино
Хоакин Феникс получил «Оскар» за роль Джокера
Хоакин Феникс получил "Оскар" за роль Джокера В благодарственной речи на "Оскаре" Хоакин Феникс отметил, что признателен тем людям в индустрии, которые давали ему возможность играть в кино, несмотря на то, что актер отличается не всегда сносным характером.
Армия и оружие
Пентагон отказался от одной из программ создания гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы (ВВС) США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия (Hypersonic Conventional Strike Weapon — HCSW), которая являлась одним из двух проектов по созданию гиперзвуковой ракеты для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52.
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Кино
Российская 16-летняя школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Общество
Таиланд отказал круизному лайнеру Westerdam в швартовке
Круизному лайнеру Westerdam отказано в заходе в тайский порт Лаем Чабанг в связи с опасностью коронавируса, заявил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Экономика
Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Die Welt признала полезными для России санкции США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Шоу-бизнес
Лицо новорожденной дочки показал Дмитрий Тарасов
Имя новорожденной чета Костенко-Тарасовых пока держит в секрете. На фото можно рассмотреть личико малышки.
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Спорт
Для Metro: Exodus вышло второе и последнее дополнение «История Сэма»
Вскоре герой покидает корабль и отправляется во Владивосток в надежде вернуться на родину.