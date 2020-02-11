Политика

REGNUMREGNUMПутин дал оценку проекту «Восток Ойл»

Нефтегазовый проект «Восток Ойл» по освоению месторождений на Таймыре является крупным и перспективным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщает 11 февраля пресс-служба Кремля.
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Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи
 с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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