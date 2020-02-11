с чего всё началось

Нефтегазовый проект «Восток Ойл» по освоению месторождений на Таймыре является крупным и перспективным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщает 11 февраля пресс-служба Кремля.

Наука Зоонозы: как возникают смертельно опасные инфекционные заболевания Небезопасная дружба По разным экспертным оценкам, от 60 до 75 процентов всех известных инфекционных заболеваний появились в результате контактов человека с животными.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Происшествия В Москве задержан «гостиничный насильник» По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Происшествия Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.

Политика Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.

Экономика В России собираются резко снизить страховые взносы Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Культура Ирина Пегова показала на видео зажигательный танец Ирина Пегова, актриса и танцовщица, порадовала своих подписчиков видеороликом зажигательного танца, исполненного ею в рамках танцевального мероприятия Crystal Ball.

Авто Kia показала изображения нового Kia Sorento Компания KIA опубликовала первые официальные изображения нового KIA Sorento, чья премьера состоится уже 17 февраля.