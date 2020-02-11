Политика
REGNUMПутин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Нефтегазовый проект «Восток Ойл» по освоению месторождений на Таймыре является крупным и перспективным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщает 11 февраля пресс-служба Кремля.
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Наука
Зоонозы: как возникают смертельно опасные инфекционные заболевания
Небезопасная дружба По разным экспертным оценкам, от 60 до 75 процентов всех известных инфекционных заболеваний появились в результате контактов человека с животными.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Политика
Зюганов заявил, что КПРФ не против бога в Конституции РФ
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что члены партии ничего не имеют против бога в Конституции РФ.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Происшествия
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Армия и оружие
Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе
Здоровье
В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус
Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Футбол
Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома
Происшествия
Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку
Бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Культура
Ирина Пегова показала на видео зажигательный танец
Ирина Пегова, актриса и танцовщица, порадовала своих подписчиков видеороликом зажигательного танца, исполненного ею в рамках танцевального мероприятия Crystal Ball.
Авто
Chery привезет в Россию новый седан
Китайская компания Chery привезет в Россию новый седан.
Авто
Kia показала изображения нового Kia Sorento
Компания KIA опубликовала первые официальные изображения нового KIA Sorento, чья премьера состоится уже 17 февраля.
Происшествия
Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат одной из больниц в Перми признался, что является автором скандальных публикаций об убийстве пациентов-ветеранов.
Здоровье
Эпидемиолог: коронавирус может заразить 60% населения Земли
По прогнозу большинства экспертов, каждый инфицированный заразит вирусом еще двух с половиной человек, что создает риски распространения эпидемии на 60-80% мирового населения (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущие официальные данные по кол-ву инфицированных), отмечает профессор.
Наука
«Чудовища доктора Эйнштейна: О черных дырах, больших и малых»
Все большие галактики имеют сверхмассивные черные дыры, но из этого не следует, что все они проявляют активность квазаров.