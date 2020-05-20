Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК

"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.
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Владимир Путин
Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли.
— Владимир ПутинРИА Новости 07:24

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