Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли.

"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.

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