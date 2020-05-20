Общество
РИА НовостиПутин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК
"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.
Читать в источнике
Оценить
Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли.
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин: сельское хозяйство из-за коронавируса пострадало меньше других отраслей
Общественное телевидение России10:24
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Игры
Разработчик назвал дату и время выпуска трейлера Serious Sam 4
Компания Devolver Digital опубликует трейлер игры Serious Sam 4 20 мая. Премьера трейлера начнётся на канале студии в YouTube в 20:00 мск.
Чемпионат 03:58
Армия и оружие
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости 13:01
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
Компания "Аэрофлот" разрешит пассажирам дважды переоформлять неиспользованные билеты, приобретенные до 1 мая.
Российская газета 13:38
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:45
Общество
Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке
РИА Новости 13:26
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Политика
Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена
Телеканал "Царьград" сообщает, что в отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
iReactor 04:45
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Происшествия
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
Российская газета 12:23
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Фигурное катание
Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой
Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
Экономика сегодня 08:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости
Аргументы недели 02:56
Футбол
«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро
Bobsoccer 13:28
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Экономика
Суд арестовал имущество экс-главы правления банка «Образование»
Москва, 20 мая 2020, 07:52 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил требование конкурсного управляющего обанкроченного три года назад банка «Образование» и взял под арест имущество экс-главы правления Александра Миракова.
REGNUM 00:52
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38