Коронавирус
РИА НовостиПутин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК
"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.
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Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли.
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Наименее пострадавшая отрасль: президент поставил задачи перед представителями АПК
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В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах
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В интернет-сети ходят слухи, что звезда планирует оставить супруга без имущества.
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Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево
Lenta.ru вчера в 17:12
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В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы
Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
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О рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире сообщила ВОЗ
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