Коронавирус
РИА НовостиПутин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК
"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.
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Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли.
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Наименее пострадавшая отрасль: президент поставил задачи перед представителями АПК
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Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
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Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
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Правительство уточнило нормы о расторжении аренды
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Российская газета вчера в 11:02
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Газета.Ru вчера в 12:18
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Ревизор.ру вчера в 03:55
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Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
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СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
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США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
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Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
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ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
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Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
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