Общество
РИА НовостиПутин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК
"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.
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Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли.
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Путин: сельское хозяйство из-за коронавируса пострадало меньше других отраслей
Общественное телевидение России10:24
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Великобритания впервые продала облигации с отрицательной доходностью
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Газета.Ru вчера в 18:38
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Газета.Ru 12:26
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Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
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Общество
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
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Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
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Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок.
Lenta.ru 10:28
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ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
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Футбол
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Мнение о возобновлении чемпионата Германии по футболу высказал президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни 20 мая на специальном вебинаре, сообщает портал «Спорт-экспресс».
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Нефть снова опустилась к $35 за баррель
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