Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.

с чего всё началось

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал в опубликованном на телеканале «Россия 1» интервью, которое дал ещё в сентябре 2019 года.

Здоровье Больнице под Ульяновском присвоят имя умершего от коронавируса врача Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя Владимира Фиошина — доктора, скончавшегося после заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Футбол Глава ФНЛ рассказал о решении досрочно завершить сезон Глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, почему организации не удалось завершить сезон.

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 25

Общество Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.

Общество В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ). 15

Общество Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок. 52

Гаджеты Apple может представить Apple Glasses уже в этом году В свою пользу Проссер приводит доводы о том, что Apple Glasses будут доступны для покупки уже в конце весны или начале лета следующего года.

Политика Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,1K

Происшествия Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции. 73

Политика США допустили размещение ядерных ракет в Польше Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки». 211

Общество Аксенов назвал сроки открытия санаториев и гостиниц для крымчан Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что ограничения на работу санаториев, а также гостиниц и другой курортной инфраструктуры полуострова для приема отдыхающих с территории республики могут снять после 15 июня. 6

Армия и оружие США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня» "На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND. 118

Здоровье 38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 238

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом. 4,2K

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2,5K

Политика Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19. 616

Музыка «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). 24

Общество Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях. 33

Общество Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.