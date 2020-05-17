Политика

RT на русскомRT на русскомПутин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал в опубликованном на телеканале «Россия 1» интервью, которое дал ещё в сентябре 2019 года.
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с чего всё началось

Путин: будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий

Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.
ТАСС Наука 07:21

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Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

РИА Новости09:50

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

РБК08:56

Россия должна делать упор на технологии, если хочет сохранить цивилизацию

Вести.Ru07:00

Путин заявил о необходимости развития высоких технологий для России

Известия07:49

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Lenta.ru07:31

Путин: будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий

ТАСС Наука 07:21

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Российская газета07:57
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Здоровье

Больнице под Ульяновском присвоят имя умершего от коронавируса врача

Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя Владимира Фиошина — доктора, скончавшегося после заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
News.ru 10:25
Футбол

Глава ФНЛ рассказал о решении досрочно завершить сезон

Глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, почему организации не удалось завершить сезон.
Bookmaker-ratings.ru 09:43
Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
25
Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
3,8K
Общество

Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности

Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
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Общество

Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
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Происшествия

В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
2
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Общество

В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
1
Гаджеты

Apple может представить Apple Glasses уже в этом году

В свою пользу Проссер приводит доводы о том, что Apple Glasses будут доступны для покупки уже в конце весны или начале лета следующего года.
The GEEK вчера в 07:06
Политика

Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа

Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru 10:30
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
1,1K
Происшествия

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
73
Политика

США допустили размещение ядерных ракет в Польше

Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки».
Lenta.ru вчера в 07:05
211
Общество

Аксенов назвал сроки открытия санаториев и гостиниц для крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что ограничения на работу санаториев, а также гостиниц и другой курортной инфраструктуры полуострова для приема отдыхающих с территории республики могут снять после 15 июня.
Московский Комсомолец 06:03
6
Армия и оружие

США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня»

"На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND.
Газета.Ru 14 мая в 08:03
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,7K
Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Lenta.ru 09:01
61
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
4,2K
Армия и оружие

Баранец рассказал о способности «Посейдона» вызывать цунами

Политическая Экспертиза 15 мая в 09:52
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
2,5K
Политика

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора

Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру вчера в 15:54
Музыка

«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета 02:39
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Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
231
Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
33
Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 09:20
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
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