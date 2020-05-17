Политика
RT на русскомПутин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал в опубликованном на телеканале «Россия 1» интервью, которое дал ещё в сентябре 2019 года.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.ТАСС Наука 07:21
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Здоровье
Больнице под Ульяновском присвоят имя умершего от коронавируса врача
Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя Владимира Фиошина — доктора, скончавшегося после заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
News.ru 10:25
Футбол
Глава ФНЛ рассказал о решении досрочно завершить сезон
Глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, почему организации не удалось завершить сезон.
Bookmaker-ratings.ru 09:43
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Общество
Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности
Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия
В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Гаджеты
Apple может представить Apple Glasses уже в этом году
В свою пользу Проссер приводит доводы о том, что Apple Glasses будут доступны для покупки уже в конце весны или начале лета следующего года.
The GEEK вчера в 07:06
Политика
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru 10:30
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки».
Lenta.ru вчера в 07:05
Общество
Аксенов назвал сроки открытия санаториев и гостиниц для крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что ограничения на работу санаториев, а также гостиниц и другой курортной инфраструктуры полуострова для приема отдыхающих с территории республики могут снять после 15 июня.
Московский Комсомолец 06:03
Армия и оружие
США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня»
"На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND.
Газета.Ru 14 мая в 08:03
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
Армия и оружие
Баранец рассказал о способности «Посейдона» вызывать цунами
Политическая Экспертиза 15 мая в 09:52
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру вчера в 15:54
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета 02:39
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 09:20
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26