Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.

с чего всё началось

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал в опубликованном на телеканале «Россия 1» интервью, которое дал ещё в сентябре 2019 года.

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