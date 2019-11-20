Экономика
ПРАЙМПутин отметил высокий интерес инвесторов к фондовым активам РФ
Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.
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Происшествия
Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ
Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.
Шоу-бизнес
Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов
Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов Телеведущая вывела свою гостью из себя.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
Главный тренер Швеции ушёл от ответа на вопрос об интересе «Зенита»
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался об информации в СМИ, согласно которой им интересуется «Зенит».
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Армия и оружие
Курды извинились перед российскими военными
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Политика
Путин пошутил по поводу технологий США по добыче сланцевой нефти
Президент Владимир Путин пошутил по поводу технологий США, отвечая на вопрос о том, почему Россия не вкладывается в добычу сланцевой нефти.
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
Происшествия
На Украине застрелили депутата
В Кременчуге Полтавской области Украины обнаружено тело депутата местного городского совета. Об этом пишет издание «Обозреватель».
Общество
Россияне пожертвовали 1 миллион евро на восстановление Венеции
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Футбол
Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией
Команда Станислава Черчесова досрочно прошла в основной турнир со второго места и вечерний матч с Сан-Марино уже роли не играет.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Экономика
Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок
Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Футбол
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол".
Общество
Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок
Из-за значительного подорожания медицинских справок для водителей в больницах Рязани выстроились очереди к наркологам, сообщает Рязанский городской сайт.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Политика
Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы
Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
Гаджеты