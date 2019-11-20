Экономика

ПРАЙМПРАЙМПутин отметил высокий интерес инвесторов к фондовым активам РФ

1 фото
Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин: фондовый рынок России сигнализирует о растущем интересе инвесторов

REGNUM06:36

Путин обратил внимание на достижения российского фондового рынка

Finam.Ru06:11

Путин отметил высокий интерес инвесторов к фондовым активам РФ

ПРАЙМ06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
Происшествия

Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ

Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.
Lenta.ru 04:21
Шоу-бизнес

Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов

Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов Телеведущая вывела свою гостью из себя.
Экспресс газета 07:26
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
Футбол

Главный тренер Швеции ушёл от ответа на вопрос об интересе «Зенита»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался об информации в СМИ, согласно которой им интересуется «Зенит».
Чемпионат вчера в 12:42
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru 07:34
Армия и оружие

Курды извинились перед российскими военными

Взгляд.ру 07:34
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Политика

Путин пошутил по поводу технологий США по добыче сланцевой нефти

Президент Владимир Путин пошутил по поводу технологий США, отвечая на вопрос о том, почему Россия не вкладывается в добычу сланцевой нефти.
Взгляд.ру 07:35
Политика

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
РИА Новости 07:30
Происшествия

На Украине застрелили депутата

В Кременчуге Полтавской области Украины обнаружено тело депутата местного городского совета. Об этом пишет издание «Обозреватель».
Lenta.ru 08:02
Общество

Россияне пожертвовали 1 миллион евро на восстановление Венеции

Суть событий вчера в 01:56
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью

Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Актуальные Новости 00:31
Происшествия

Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

Lenta.ru 06:58
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета вчера в 06:01
Футбол

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией

Команда Станислава Черчесова досрочно прошла в основной турнир со второго места и вечерний матч с Сан-Марино уже роли не играет.
Комсомольская правда вчера в 06:01
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
RT на русском 08:10
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Экономика

Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок

Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 06:10
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Футбол

Бывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол".
Газета.Ru вчера в 08:17
Общество

Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок

Из-за значительного подорожания медицинских справок для водителей в больницах Рязани выстроились очереди к наркологам, сообщает Рязанский городской сайт.
REGNUM 04:20
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
Хоккей

Форвард «Тампы» Кучеров получил травму в игре с «Сент-Луисом»

Вести.Ru 02:42
Здоровье

Сегодня в Бердске откроют детское отделение поликлиники после ремонта

RuNews24.ru 04:12
Политика

Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы

Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
REGNUM 07:45
Гаджеты

В новом MacBook Pro обнаружили качественную клавиатуру

Vevby.ru 18 ноября в 09:12
Шоу-бизнес

Полиция допросила Лолиту из-за хакерского взлома почты ее мужа

StarHit.ru 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное