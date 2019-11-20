Экономика

ПРАЙМПРАЙМПутин отметил высокий интерес инвесторов к фондовым активам РФ

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Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.
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