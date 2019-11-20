Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".

Происшествия «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Суд ООН требует от России ответить на иск Украины Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Кино Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».

Политика Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».

Происшествия Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.

Политика ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.

Наука Новый друг отвлек мышей-наркоманов от кокаина Ученые под руководством Патрисии Сампедро-Пикьеро (Patricia Sampedro-Piquero) из Института биомедицинский исследований Малаги решили проверить, может ли от релевантного для наркозависимого стимула отвлечь другой стимул — новый социальный контакт.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Общество СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».