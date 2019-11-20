Экономика
ПРАЙМПутин отметил высокий интерес инвесторов к фондовым активам РФ
Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.
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Общество
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Общество
С 22 ноября в России подорожают справки на «права»
В пятницу, 22 ноября, в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью
Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Авто
Китайцы выпустили копию Range Rover в 10 раз дешевле оригинала
Компания Hanlong Auto в Китае представила кроссовер Hunkt Canticie. Машина внешне полностью повторяет Range Rover Sport.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.
Наука
Новый друг отвлек мышей-наркоманов от кокаина
Ученые под руководством Патрисии Сампедро-Пикьеро (Patricia Sampedro-Piquero) из Института биомедицинский исследований Малаги решили проверить, может ли от релевантного для наркозависимого стимула отвлечь другой стимул — новый социальный контакт.
Армия и оружие
В НАТО планируют признать космос сферой военной деятельности
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует признать космос как одну из сфер военной деятельности.
Политика
Главком ВМС Украины пожаловался на отсутствие унитазов в возвращенных Россией кораблях
Возвращенные Россией катера ВМС Украины, задержанные в ходе провокации Киева в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии.
Энергетика
Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году
Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Шоу-бизнес
Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены
Популярный актер и певец Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.