Российские власти сделали прогнозы о поведении главных экономических показателей в ближайшее время. Во вторник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция. Он сказал об этом на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Общество В Петербурге разъяснили запрет на прощание с умершими Хоть на кладбищах не предоставляются услуги по организации церемонии прощания, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет. 631

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 134

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 57

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба. 15

Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 269

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. 3K

Финансы Курсы доллара и евро растут к рублю Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб. 355

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 780

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 7

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 585

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 184

Футбол Игроки «Уотфорда» отказываются тренироваться из-за коронавируса Часть футболистов английского "Уотфорда" отказались тренироваться после того, как в клубе выявили три случая заболевания коронавирусом, сообщает The Athletic.

Происшествия В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону. 24

Общество Более 9 тысяч россиян выздоровели за сутки За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.

Биатлон Анатолий Хованцев: «Не собирался возглавлять сборную Болгарии» Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила, что со сборной Болгарии будут работать два российский специалиста.

Экономика Совет директоров «Роснефти» назначит руководителя компании 21 мая Совет директоров "Роснефти" 21 мая рассмотрит вопрос о назначении главного исполнительного директора компании, сообщила пресс-служба ПАО.

Политика Зеленский намерен подвести итоги первого года президентства Киев, 19 мая 2020, 11:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию, посвящённую результатам первого года его президентства.

Общество В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя. 2

Общество За сутки в России умерло рекордное число больных с коронавирусом В России за сутки умерло рекордное число больных с короновирусом — 135. Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться.

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Футбол Роман Широков: В России и так со зрителями играют четыре клуба, остальные без РФС уже объявил о возобновлении сезона с 21 июня. Ранее стало известно, что несколько футболистов клубов РПЛ заразились коронавирусом.