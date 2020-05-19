Коронавирус
Форпост Северо-ЗападПутин заявил о замедлении инфляции в России
Российские власти сделали прогнозы о поведении главных экономических показателей в ближайшее время. Во вторник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция. Он сказал об этом на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Общество
В Петербурге разъяснили запрет на прощание с умершими
Хоть на кладбищах не предоставляются услуги по организации церемонии прощания, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет.
Neva.Today вчера в 15:05
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Футбол
Игроки «Уотфорда» отказываются тренироваться из-за коронавируса
Часть футболистов английского "Уотфорда" отказались тренироваться после того, как в клубе выявили три случая заболевания коронавирусом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru вчера в 14:28
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Нью-Дели, 19 мая 2020, 13:10 — REGNUM Индийские и китайские подразделения переброшены в область Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между странами.
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Более 9 тысяч россиян выздоровели за сутки
За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 03:47
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Биатлон
Анатолий Хованцев: «Не собирался возглавлять сборную Болгарии»
Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила, что со сборной Болгарии будут работать два российский специалиста.
Матч ТВ 03:55
Экономика
Совет директоров «Роснефти» назначит руководителя компании 21 мая
Совет директоров "Роснефти" 21 мая рассмотрит вопрос о назначении главного исполнительного директора компании, сообщила пресс-служба ПАО.
Интерфакс 03:04
Политика
Зеленский намерен подвести итоги первого года президентства
Киев, 19 мая 2020, 11:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию, посвящённую результатам первого года его президентства.
REGNUM вчера в 04:58
Общество
В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг
По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.
РИА Новости 01:07
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, от кого Мария Порошина могла родить пятого ребёнка
Актриса не признаётся, ради кого ушла от мужа и, главное, кто является отцом её долгожданного сына.
7Дней.ру 03:00
Общество
За сутки в России умерло рекордное число больных с коронавирусом
В России за сутки умерло рекордное число больных с короновирусом — 135. Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться.
BFM.ru 03:48
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда разрешат прогулки горожанам.
Комсомольская правда вчера в 11:18
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Футбол
Роман Широков: В России и так со зрителями играют четыре клуба, остальные без
РФС уже объявил о возобновлении сезона с 21 июня. Ранее стало известно, что несколько футболистов клубов РПЛ заразились коронавирусом.
Bookmaker-ratings.ru 03:30
Экономика
«Известия»: в ГД предложили обязать банки рефинансировать ипотеку для обманутых дольщиков
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в ДОМ.РФ и ЦБ с предложением обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотечных кредитов.
ТАСС вчера в 19:33