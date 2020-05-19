Коронавирус
Московский КомсомолецПутин отметил замедление инфляции в России
В ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, президент России Владимир Путин отметил укрепление курса рубля и некоторое замедление темпов инфляции в России. По словам главы государства, об этом свидетельствуют изученные Путиным документы.
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Экономика
Бизнесу Дальнего Востока правительство РФ выделило 1,4 млрд рублей
Для поддержки малого и среднего бизнеса правительство РФ выделило дальневосточным регионам 1,4 млрд рублей.
REGNUM 20:35
Политика
США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
Интерфакс 20:10
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Плановая вакцинация на период распространения коронавируса COVID-19 в России приостановлена.
Вести.Ru 12:47
Общество
Лагард: ЕЦБ продолжит QE, несмотря на позицию суда Германии
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит осуществлять программы покупки облигаций, несмотря на то что высший суд Германии поставил под сомнение законность одной из них, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 02:51
Футбол
ЦСКА отмечает 15 лет с момента завоевания Кубка УЕФА
Ровно пятнадцать лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Здоровье
45 заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на понедельник, 18 мая, в Алтайском крае за сутки подтверждены еще 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:04
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».
РБК 05:02
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM вчера в 18:16
Экономика
ВВП России рухнул почти на треть
Издание отмечает, что показатель ВВП в «нерабочем» апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей или на 2,4 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Smolnarod.ru 04:17
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.
Взгляд.ру 03:17
Происшествия
Первое дело из-за женского обрезания завели в России
В Ингушетии завели и передали в суд первое в России уголовное дело по факту женского обрезания.
Телеканал 360° 13:50
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Здоровье
Деньги на содержание чиновников Хакасия потратит на борьбу с COVID-19
Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов поставил задачу по наращиванию числа тестирований на COVID-19 до 700 исследований в сутки.
Ракурс360 05:20
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
Известия 15:30
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Здоровье
Гастроэнтеролог развеял миф о популярном способе приготовления гречки
Гастроэнтеролог посоветовал готовить гречку наиболее приятным для каждого способом.
РИА Новости 20:45
Армия и оружие
Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи
РИА Новости 20:31
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости вчера в 23:18
Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Политика
В Дагестане построят 3 медицинских центра по проекту Минобороны
В Дагестане построят три новых медицинских центра будут по типовому проекту Минобороны РФ.
Голос Эренлара 13:28
Наука
Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса
Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро
Центробанк установил официальный курс рубля к доллару и евро. Рубль продолжил рост до 72,9798 вместо 73,2056 за 1 доллар.
Российская газета вчера в 08:06
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
Игры
Ghost of Tsushima займет 50 ГБ свободного места на жестком диске
18 мая стало известно, что для установки Ghost of Tsushima пользователям понадобится около 50 ГБ свободного места на жестком диске PS4.
CyberSport.ru вчера в 11:22