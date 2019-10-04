Российский президент Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу близких людей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 7 октября Путину исполнится 67 лет.

Путин отметит 67-й день рождения на природе

Футбол Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Футбол «Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».

Политика Грузия захотела скорейшего возобновления авиасообщения с Россией Грузия выступает за восстановление авиасообщения с Россией и приветствует ускорение данного процесса.

Происшествия Экспертиза признала шамана Габышева невменяемым Якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять дьявола из Кремля" и задержанного в Бурятии, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.

Наука Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.

Кино Скончалась актриса Дайан Кэрролл В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.

Происшествия Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.

Политика Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Наука Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).

Экономика Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100% Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.

Космос Российская система защитила МКС от столкновения с космическим мусором За текущий год российская Система контроля космического пространства (СККП) выдала 19 предупреждений об опасных сближениях отечественных спутников с объектами в космосе.

Музыка Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Армия и оружие В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.

Здоровье В Думу внесли законопроект об отказе в соцобслуживании на дому Социальным работникам предложили разрешить отказывать в соцуслугах на дому людям с опасными формами заболеваний: туберкулёзом, инфекциями, психическими расстройствами.

Технологии Смартфоны 800 тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом Разработчик антивирусного программного обеспечения компания Avast сообщила, что выявила банковский ботнет, который заразил свыше 800 тысяч смартфонов россиян на платформе Android.

Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.

Здоровье Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.

Космос «Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС» Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».

Политика Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.