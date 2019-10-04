Российский президент Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу близких людей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 7 октября Путину исполнится 67 лет.

Путин отметит 67-й день рождения на природе

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