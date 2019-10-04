Политика

REGNUMREGNUMПутин отметит 67-й день рождения на природе

Российский президент Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу близких людей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 7 октября Путину исполнится 67 лет.
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В Кремле раскрыли, как Путин отметит день рождения

URA.Ru07:17

Стало известно, как Путин проведет день рождения

Вести.Ru07:12

Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения

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Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

РБК07:05

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

ТАСС07:00

Стало известно, как Путин отметит свой день рождения

Life.ru06:45

Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Известия06:42
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Кино

Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»

Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
CyberSport.ru 02 октября в 08:50
Общество

Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму

РЕН ТВ вчера в 15:47
Политика

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Игры

Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 14:04
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

RT на русском вчера в 19:57
Музыка

Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке

Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости 07:19
Космос

Ситуация с обновлением GPS

Джонатан Колдуэлл, вице-президент Lockheed Martin Space по навигационным системам, представил агентству GPS World обновлённую версию всего семейства GPS III.
Вестник ГЛОНАСС 12:46
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Энергетика

Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель

При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 16:06
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Кино

«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel

Фильм Про 06:38
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Политика

Власти США уже с этого месяца готовы начать лишать паспортов злостных неплательщиков налогов

В управлении напомнили, что программа была запущена в начале прошлого года. К маю этого было отправлено около 390 тысяч подобных извещений.
Эхо Москвы 21:07
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус вчера в 20:49
Политика

Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
ТК Звезда вчера в 20:24
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru 02 октября в 23:12
Кино

Джеймс Кэмерон показал в Сети фото со съемок второй части «Аватара»

Знаменитый создатель кассовых фильмов Кэмерон продемонстрировал общественности фото со съемок второй части «Аватара», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:10
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Газета.Ru 17:54
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменений приговор блогеру Синице

REGNUM 04:59
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,38 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 65,38 рубля.
ТАСС 02 октября в 03:05
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Волейбол

Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии

Казанские ведомости 03:48
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