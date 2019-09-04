Политика
Газета.RuПутин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
"Даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", — сказал глава Якутии. На это российский глава ответил, что не знает "какие придурки так говорили". Тогда Николаев пояснил, что такие высказывания ни раз звучали из уст политиков еще четверть века назад.
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Политика
Огонь против России: Бедрос Киркоров объяснил заявление МИД Болгарии
Народный артист России и Болгарии, певец Бедрос Киркоров осудил заявление МИД Болгарии, назвавшего "сомнительным историческим тезисом" освобождение Европы в результате победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 12:19
Экономика
Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости вчера в 23:03
Здоровье
Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака
Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
Российская газета 14:13
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
В Госдуму внесли законопроект об антимонопольном комплаенсе
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
РИА Новости 13:55
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Общество
Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Экономика
Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы
В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".
Российская газета 14:38
Политика
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.
Газета.Ru 14:29
Авто
Тюнеры построили уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am
Тюнеры из ателье Tickford построили уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am Специалисты австралийского тюнинг-ателье Tickford построили уникальный проект в стиле легендарного Ford Mustang BOSS 302 Trans-Am 1969.
Тарантас Ньюс 09:25
Футбол
ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»
Metaratings 12:03