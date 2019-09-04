"Даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", — сказал глава Якутии. На это российский глава ответил, что не знает "какие придурки так говорили". Тогда Николаев пояснил, что такие высказывания ни раз звучали из уст политиков еще четверть века назад.

Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках

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