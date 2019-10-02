Политика
КоммерсантъПутин отправил в отставку главу ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Указа не было, он не публиковался.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 06:00
с чего всё началось
Директор ФСИН Геннадий Корниенко отправлен в отставку, свидетельствует указ президента Владимира Путина, опубликованный на портале правовой информации.Ведомости06:43
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Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com вчера в 23:46
Единоборства
Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко
Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Гаджеты
Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября
Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.
Коммерсантъ 04:30
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Политика
Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде
Находящийся с визитом в Крыму в составе делегации ЕС и США руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил о намерении проехать по железнодорожной части Крымского моста после запуска поездов по нему.
Российская газета вчера в 07:58
Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
Известия вчера в 06:54
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Музыка
Гвен Стефани 50. История певицы, исполнившей «Don´t speak»
В 1996 году вышла песня "Don´t speak" группы No Doubt, с которой начался путь Гвен Стефани. Сегодня она отмечает полувековое юбилей.
SM News 05:52
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Здоровье
Алтайский край занял первое место по количеству больных пенсионеров
Работники Миндздрава РФ выяснили, в каких регионах чаще всего болеют пожилые люди. Алтайский край занял в списке «почетное» первое место.
Московский Комсомолец 06:23
Политика
Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой региона
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» во втором туре Лиги чемпионов
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:59
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Хоккей
В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
RT на русском 03:04
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
ТАСС вчера в 16:08
Происшествия
СЖР просит прекратить дело журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой
Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой.
REGNUM вчера в 13:41
Здоровье
Онкологи назвали предотвращающие рак продукты
Врачи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.
News.ru вчера в 12:50
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Происшествия
В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей за колдовство
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала жертвой интернет-мошенников, предлагающих оккультные услуги.
Известия 06:29
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР
В четверг, 3 октября, экс-президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), передает "Интерфакс-Украина" Порошенко вызывался как свидетель в уголовном деле о возможной организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины с использованием поддельных документов.
Украина.ру 05:49
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Владельцу телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявлены обвинения по статье о финансировании терроризма и легализации средств, передает ТАСС.
BFM.ru 06:26