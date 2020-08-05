Политика

РБКРБКПутин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству.
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Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.
РБК12:27

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Путин отправил в отставку трёх генералов СКР – СМИ

REGNUM13:50

Путин отправил в отставку трех генералов СК

Рамблер13:43

Путин отправил в отставку трёх генералов СК РФ

News.ru13:20

Путин отправил в отставку трех генералов СКР

Lenta.ru13:26

Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника СК

Эхо Москвы13:02

СМИ сообщили об отставке трех генералов и одного полковника Следственного комитета РФ

Росбалт12:50

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

РБК12:27
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
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Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru 12:28
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов в суде не признал свою вину в смертельном ДТП

Моссовет 05:16
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Происшествия

В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва

РБК 13:52
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
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Происшествия

Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца

Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 13:56
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Происшествия

Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета

Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
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Общество

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
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Общество

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
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Политика

ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
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Происшествия

В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы.
Радио Маяк 13:25
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Общество

Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
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Хоккей

Сборная России U20 забила «Сочи» 6 голов

В первом периоде в воротах сочинцев оказалось три шайбы, во втором - две, и в третьей 20-минутке ещё одна влетела в сетку хозяев.
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Политика

Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»

Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
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Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com 12:07
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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Общество

Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США

Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.
Телеканал 360° 09:25
Авто

В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга»

Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Экономика

Росстат третью неделю подряд зафиксировал нулевую инфляцию

В России с 28 июля по 3 августа была третью неделю подряд зафиксирована нулевая инфляция, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 13:48
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Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
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Муэдзин умер после превращения собора Святой Софии в мечеть

Ридус 13:25
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
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Футбол

Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы

Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.
Vprognoze.ru 06:55
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

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Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном

Грэм призналась, что сейчас в роли фотографа выступает ее муж Джастин Эрвин, у которого удается делать качественные яркие снимки со смыслом.
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Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

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Глушаков прокомментировал слухи о том, что он может подписать контракт со «Спартаком»

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