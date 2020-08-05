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РБК
РБК

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству.В источнике
С чего всё началось
РБК

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. Об этом сообщили РБК источник в СК и собеседник, близкий к ведомству. Все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.
РБК12:27
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Говорит Москва

Путин уволил из СКР трёх генералов и одного полковника

Говорит Москва14:56
Газета.Ru

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Газета.Ru14:24
Росбалт

СМИ сообщили об отставке трех генералов и одного полковника Следственного комитета РФ

Росбалт12:50
News.ru

Путин отправил в отставку трёх генералов СК РФ

News.ru13:20
Эхо Москвы

Путин, по данным источников РБК, отправил в отставку трех генералов и одного полковника СК

Эхо Москвы13:02
Lenta.ru

Путин отправил в отставку трех генералов СКР

Lenta.ru13:26
РБК

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

РБК12:27
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru13:27
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

Белорусский президент пообещал дать «зеленый свет» правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить «экстрадицию преступников» в Россию и на Украину, указал журналист.
Взгляд.ру15:05
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ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК08:15
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Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась после организации митинга в поддержку Хабаровска

Ведущая телеканала «Камчатка» Александра Новикова уволилась по собственному желанию после того, как организовала немногочисленный митинг в Петропавловске-Камчатском в поддержку Хабаровска, сообщают «Открытые медиа».
МР7.ру14:30
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Газизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб

Перед началом нового сезона генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов на встрече с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости, ответил на актуальные вопросы из жизни "красно-белых".
РИА Новости15:00

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Здунов поручил проверить соблюдение масочного режима в Дагестане

Глава дагестанского кабмина Артем Здунов поручил проверить в городах и районах соблюдение жителями республики масочного режима и наличие дистанционных термометров в пунктах въезда в республику.
Зори Табасарана15:03
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС13:12
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