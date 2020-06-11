Здоровье Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным. 92

Здоровье Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.

Общество В ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса Женева, Швейцария, 12 июня 2020, 07:39 — REGNUM В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Здоровье Точной нормы потребления воды не существует Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.

Происшествия Сотрудники ГИМС спасли рыболовов-любителей в Долинском районе Из Стародубского к месту происшествия немедленно выдвинулись сотрудники ГИМС Долинского района на спасательном катере.

Общество РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.

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Здоровье Медиков в Приморье протестируют на иммунитет к коронавирусу На антитела протестируют не только медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на него, но также медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных.

Происшествия Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет. 7

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 215

Экономика Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в РФ В РФ пенсионеры, офицеры, врачи, учителя и сотрудники финансовых организаций наиболее дисциплинированно платят по своим займам.

Политика Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.