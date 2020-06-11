Здоровье Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.

Политика Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян в четверг от лица властей США с Днем России.

Политика Международный уголовный суд отреагировал на санкции США В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.

Общество Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции. 96

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 196

Политика Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России. 18

Игры На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.

Интернет WhatsApp тестирует новую функцию Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo. 2

Экономика Ряд банков повысил лимиты операций по картам без пин-кода Ряд банков начал повышать лимит операций по картам Mastercard без требования вводить пин-код.

Общество В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой". 167

Финансы Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 17

Футбол Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы» Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".