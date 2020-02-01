Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСамолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали дату эвакуации россиян из Китая самолётами ВКС

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Песков уточнил дату начала эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

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В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию

Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
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Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

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Госдеп США потребовал от России вернуть Крым

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В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
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Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

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