К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

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