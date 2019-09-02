Политика
Газета.RuПутин отреагировал на информацию об оскорблении людей чиновницей
Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент с чиновницей, которая назвала пострадавших от паводка в Иркутской области людей, быдлом и бичами, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, он не слышал о ситуации, однако если это правда, то она заслуживает увольнения.
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с чего всё началось
Во время общения Владимира Путина с жителями Тулуна один из участников встречи спросил главу государства, отправит ли он в отставку начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от наводнения бичевней и быдлом.Твой Иркутск10:43
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Путин резко высказался о назвавшей жителей Тулуна «быдлом» иркутской чиновнице
Московский Комсомолец12:09
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