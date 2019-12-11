Экономика
RT на русскомПутин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей
ТАСС11 декабря в 14:14
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