Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
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Денег что-то многовато

Вечерняя Москва07:28

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

RT на русском вчера в 01:01
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Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Комсомольская правда 04:55
Политика

Зеленский пообещал, что в Донбассе резни не будет

Глава Украины Владимир Зеленский, выступая по местному телевидению, заявил, что в Донбассе не будет Сребреницы, поскольку Украина – это другое государство, которое с уважением относится к своим гражданам, передает РИА Новости.
Капитал страны 00:15
Политика

Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Ruposters.ru 03:25
Политика

Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией

Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Российская газета вчера в 23:18
Происшествия

Крупный пожар на складе в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Газета.Ru 08:55
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Медики рассказали, от какой еды образуются камни в почках

Медики настоятельно рекомендуют удалять образовавшиеся камни в почках, причем сделать это возможно различными способами, в зависимости от минерального состава образования.
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
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Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Известия 09:08
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:36
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Армия и оружие

В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету

Ранее сообщалось, что США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования.
RT на русском вчера в 19:32
Армия и оружие

В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики вернулись на позиции на участке разведения сил и средств в Донбассе.
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Наука

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.
РИА Новости 05:02
Армия и оружие

В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ливадный отметил, что за рубежом работают группы российских специалистов, которые выявляют такие эпизоды незаконного копирования.
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Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 09:52
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Рижское «Динамо» расторгло контракт с Третьяком

Рижское «Динамо» расторгло контракт с вратарём Максимом Третьяком, информирует официальный твиттер клуба.
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Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
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Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

РИА Новости 07:50
Экономика

ЦБ намерен контролировать долговую нагрузку при выдаче ипотеки

ЦБ обязал банки отчитываться о долговой нагрузке физлиц Набиуллина добавила, что планируется ввести коэффициент долговой нагрузки.
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Хабиб Нурмагомедов рассказал о стратегии на бой с Фергюсоном

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В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
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Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

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МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России

Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
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