Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

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