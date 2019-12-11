Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
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Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Денег что-то многовато

Вечерняя Москва07:28

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14
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Политика

КПРФ призвала к отставке Путина и Медведева из-за снятия с поста губернатора Левченко

В КПРФ в связи со сложившейся ситуацией хотят, что в отставку подали сразу два высших лица страны: президент Владимир Путина и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Росбалт 09:32
Футбол

Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
РБК 08:57
Общество

Песков оценил данные Росстата по численности населения

Как стало известно ранее, естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 06:02
Политика

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
RT на русском 10:22
Происшествия

Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире

Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
ТАСС 10:35
Происшествия

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:25
Авто

Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип

Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 08:47
Футбол

Заур Тедеев назначен новым старшим тренером молодежки ФК «Ростов»

Новым старшим тренером команды назначен Заур Тедеев, который ранее занимал в клубе должность руководителя программы развития молодежного футбола.
ФК Ростов 09:59
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК вчера в 14:41
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Общество

В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
РИА Новости 08:40
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Политика

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
RT на русском 10:40
Политика

В МИД прокомментировали ход переговоров по газу с Украиной

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, при этом российская сторона сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:19
Общество

БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.
Российская газета 10:32
Биатлон

Россиянка Миронова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

Аргументы и Факты 08:01
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

Учитель одной из школ города Шахты Ростовской области обругал, в том числе с использованием нецензурных слов, ученика 11-го класса.
REGNUM 10:44
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
Спорт БИЗНЕС Online 11 декабря в 16:55
Происшествия

В Германии произошел взрыв в жилом доме

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Бланкенбурге (земля Саксония-Анхальт) пострадали 25 человек, сообщается в Twitter местной полиции.
РБК 05:07
Шоу-бизнес

Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости

Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до супруги известного юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала шумиху в СМИ по поводу свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 04:53
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Футбол

ЦСКА одержал победу в матче с «Эспаньолом» в Лиге Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА в гостевом матче против барселонского «Эспаньола» одержал победу в Лиге Европы со счетом 1:0.
iReactor вчера в 22:14
Политика

Путин рассказал, каким для него был 2019 год

Вечерняя Москва 10:54
Армия и оружие

Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 06:54
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
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