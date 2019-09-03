Политика
RT на русскомПутин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич. По словам российского лидера, он ничего не слышал об этой истории.
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с чего всё началось
2 сентября 2019 года в социальной сети Instagram блогер Артем Павлечко выложил видео, на котором президент РФ Владимир Путин во время общения с пострадавшими от паводка в городе Тулун (Иркутская область) назвал "непорядочным человеком" Ирину Алашкевич, начальника управления пресс-службы и информации губернатора региона.ТАСС04:33
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Президент назвал Ирину Алашкевич непорядочным человеком за оскорбление жителей Тулуна
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