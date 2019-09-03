с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич. По словам российского лидера, он ничего не слышал об этой истории.

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

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