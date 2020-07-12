Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1».

Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом

Общество Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не следует бояться заразиться коронавирусом во время купания, так как вирус умирает в воде, передает "Интерфакс". 7

Биатлон Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,1K

Общество Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30% Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. 208

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.

Экономика Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%. 4

Политика В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений Выход Украины из минских соглашений по урегулированию в Донбассе не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Единоборства Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Происшествия На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего. 33

Экономика Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям «По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина. 1

Политика В Кремле заявили о «нижней точке» в отношениях России и США Состояние отношений России и США находятся в практически нижней точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия 121 случай коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области В Новосибирской области за сутки выявили ещё 121 пациента с коронавирусом – это новый суточный рекорд заболеваемости, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе. 7

Политика МИД Греции назвал проблему собора Святой Софии мировой Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что решение Турции по изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле является мировой проблемой, а не проблемой греко-турецких отношений. 12