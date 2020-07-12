Политика

РБКРБКПутин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1».
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Путин прокомментировал будущее отношений России и Украины

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Путин: ухудшение отношений с Украиной не связано с Крымом

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Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма

Российская газета07:02

Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом

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Путин заявил, что ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма

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Путин напомнил о причинах испорченных отношений с Украиной

Известия07:10
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Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии

News-24.ru 06:36
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Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания

В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не следует бояться заразиться коронавирусом во время купания, так как вирус умирает в воде, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:33
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Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
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Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
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Биатлон

Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт вчера в 11:21
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
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Футбол

Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»

В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 21:58
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Экономика

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
РБК 03:00
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Политика

В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений по урегулированию в Донбассе не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:11
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Футбол

Арташес Арутюнянц и Валерий Карпин могут уйти из «Ростова»

Чемпионат-Ростов 01:11
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Единоборства

Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Здоровье

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
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Происшествия

На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего.
RT на русском 05:23
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Общество

Протестующие против задержания Фургала в Хабаровске песней Цоя потребовали перемен

Московский Комсомолец 03:57
Экономика

Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском 06:04
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
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Футбол

«Фенербахче» хочет купить у «Зенита» Дзюбу

Metaratings вчера в 09:04
Политика

В Кремле заявили о «нижней точке» в отношениях России и США

Состояние отношений России и США находятся в практически нижней точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:12
Здоровье

В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов

На несанкционированную акцию в субботу, по данным полиции, пришли 10–12 тыс. человек, в воскресенье митинги были менее многочисленными.
РБК 06:50
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Происшествия

121 случай коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки выявили ещё 121 пациента с коронавирусом – это новый суточный рекорд заболеваемости, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск вчера в 23:55
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Армия и оружие

Индийские СМИ: российские Т-14 «Армата» бросят вызов американским танкам на мировом рынке

Индийское издание EurAsian Times заявило, что в скором времени российские танки Т-14 Армата бросят вызов американским M1 Abrams на мировом рынке вооружений.
NewInform 02:38
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Политика

МИД Греции назвал проблему собора Святой Софии мировой

Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что решение Турции по изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле является мировой проблемой, а не проблемой греко-турецких отношений.
RT на русском 05:50
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Политика

Германия призвала Евросоюз наказать Россию за кибератаку на бундестаг

С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA.
ИА Красная Весна 05:56
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