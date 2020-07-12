Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1».

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

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