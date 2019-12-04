Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс». Президент напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры о новом контракте.

Политика Германия вышлет двух российских дипломатов 1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.

Авто С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.

Политика Путин оценил затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока» Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика СБУ проводит обыски в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Шоу-бизнес Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.