Политика
Lenta.ruПутин отверг условия Киева по продолжению транзита газа
Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс». Президент напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры о новом контракте.
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Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
Путин оценил затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Технологии
Google назвала лучшие приложения и игры 2019 года
Компания Google озвучила лучшие предложения 2019 года в Google Play. В список традиционно включены игры, приложения, книги и фильмы.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Политика
Трамп прокомментировал возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Вашингтон пока не принял решение о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил 4 декабря президент США Дональд Трамп.
Музыка
Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в России и в мире
Apple Music и Shazam назвали самые популярные песни 2019 года в России и в мире.
Общество
Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок
Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Шоу-бизнес
Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике
Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Религия
Патриарх Кирилл выступил с критикой законопроекта о домашнем насилии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что семья – это "святое пространство любящих друг друга людей", и нужно делать все для того, чтобы сохранять эту любовь, чтобы не допускать никакого насилия и вообще употребления силы, чтобы жизнь супругов была радостной, мирной, счастливой, чтобы в этой атмосфере воспитывались дети.
Футбол
«Спартак» отреагировал на задержание фанатов в Петербурге
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
Политика
Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО
Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире организации.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
Компания KIA в 2020 году представит на российском рынке компактный кроссовер Seltos и новый Mohave.
Политика
Россия зеркально ответит на продление Украиной действия пошлин
Правительство России зеркально ответит на продление украинским кабмином пошлин на российские товары.
Кино
В России в широкий прокат выходит военная драма «Ржев»
Общество
Начался снос московского киноцентра «Соловей»
Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Здоровье
Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи: от диагностики до лечения в одном центре
Более чем на 10% выросла доля пациентов с онкологическим диагнозом, которые стоят на учете 5 лет и более (стандартный показатель эффективности лечения).