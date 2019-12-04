Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

с чего всё началось

Ранее в конце ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил о двух условиях: европейском правиле и долгосрочном транзите. Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря.

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