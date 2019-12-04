Политика
Говорит МоскваПутин отверг условия Киева по транзиту газа
Ранее в конце ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил о двух условиях: европейском правиле и долгосрочном транзите. Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря.
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с чего всё началось
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.ТАССвчера в 09:41
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Эксперты назвали способы выхода из газового конфликта России и Украины
Московский Комсомолецвчера в 12:18
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Политика
СБУ заявила о задержании члена «Единой России»
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
В Госдуме приняли закон об электронных трудовых книжках
Госдума в третьем чтении приняла поправки и ряд законов о начале использования электронных трудовых книжек с января 2020 года.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Экономика
Госдума РФ рассмотрит законопроект о повышении минимальной зарплаты
Сегодня, 5 декабря, Государственная Дума России рассмотрит на пленарном заседании правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Политика
Нового ключевого противника НАТО назвали в Германии
Основной противник НАТО в настоящий момент старается «купить» политическое влияние в Европе путём инвестиций в её экономику.
Музыка
Российский музыкант стал победителем джазового конкурса в США
Спорт
Гандболистки сборной России вышли в основной раунд чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой ДР Конго в матче предварительного этапа чемпионата мира, проходящего в Японии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Общество
Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них
Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Транспорт
Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение
В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Гаджеты
Realme представила в России свой первый флагманский смартфон X2 Pro
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Транспорт
В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники
На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
Политика
СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
Общество
Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни года
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.