Политика
Говорит МоскваПутин отверг условия Киева по транзиту газа
Ранее в конце ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил о двух условиях: европейском правиле и долгосрочном транзите. Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря.
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с чего всё началось
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.ТАСС09:41
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Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
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Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
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Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
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На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Политика
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Политика
Миллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа.
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«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Моуринью, уступив «МЮ»
"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возглавил лондонскую команду 20 ноября.
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СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
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Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Космос
Пресс-конференция NASA, которая «изменит наше представление о Солнце»
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом
Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Финансы
Банк России опубликовал курс доллара и евро на 5 декабря
Центральный банк России опубликовал очередной курс доллара и евро на четверг, 5 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Культура
Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Единоборства
Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»
Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».